Ue: Sassoli, in questo momento serve stabilità di maggioranze e governi

- La stabilità dei governi non è una astrazione politologica, ma un fatto molto concreto di cui c'è bisogno. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, parlando dei piani per la ripresa economica e del Next Generation Eu dopo il discorso in aula plenaria sullo stato dell'Unione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Tutti hanno capito che questa è una grandissima opportunità per ridurre le disuguaglianze, per ricostruire le nostre economie, per mettere i nostri paesi nella capacità di superare quelle difficoltà che in passato non sono riusciti a superare. Credo che tutto questo sia molto chiaro e aspettiamo il risultato dei lavori che tutti i governi stanno facendo", ha detto. "Per quanto riguarda l'Italia abbiamo un confronto e un colloquio continuo. Penso che tutti i ministeri stiano facendo la loro parte nel presentare i programmi, le opzioni, le indicazioni, i progetti. Credo che questo sia lo spirito giusto", ha sottolineato. (segue) (Beb)