Kazakhstan: entra in vigore il nuovo Consiglio supremo per le riforme

- È stato ufficialmente istituito in Kazakhstan, grazie a un decreto firmato dal presidente Kassym-Jomart Tokayev, il nuovo Consiglio supremo per le riforme, nato con l’obiettivo di “assicurare la pianificazione strategica dello sviluppo sostenibile del Paese e delle riforme economiche, sociali e politiche”. Lo scrive l’agenzia di stampa “Akorda”, ricordando come la nuova istituzione sia stata annunciato lo scorso primo settembre da Tokayev in occasione di un discorso alla nazione. Il Consiglio valuterà e approverà le proposte di riforma suggerite dalla nuova Agenzia per la pianificazione strategica e le riforme. L’organismo è presieduto da Tokayev con Suma Chakrabarti, ex presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), nel ruolo di vice. Ai lavori partecipano alcuni dei più alti funzionari kazaki con esperienza nell’amministrazione pubblica: tra questi, il primo ministro Askar Mamin, il capo dell’amministrazione presidenziale Yerlan Koshanov, il governatore della Banca nazionale Yerbolat Dossayev, il presidente dell’Agenzia per la pianificazione strategica e le riforme Kairat Kelimbetov, il presidente dell’Agenzia per lo sviluppo e la regolamentazione del mercato finanziaria Madina Abylkassymova e il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Asset Issekeshev. Chakrabarti, che è anche co-presidente del Consiglio del Kazakhstan per gli investitori esteri, è divenuto contestualmente consigliere presidenziale per lo sviluppo economico.(Res)