Decreto Agosto: Nocerino (M5s), depositati emendamenti su sgravi fiscali per famiglie disabili

- Un contributo di 300 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio da corrispondere alle famiglie che hanno alle proprie dipendenze un lavoratore che assiste una persona con disabilità e misure fiscali in favore delle persone disabili. Lo prevedono due emendamenti al decreto Agosto depositati a Palazzo Madama dalla senatrice del Movimento 5 Stelle e componente della commissione Lavoro Simona Nocerino. "Si tratta di due interventi migliorativi del testo base, licenziato dal governo e approdato nei giorni scorsi al Senato, rivolti a sostenere i nuclei familiari in cui sono presenti persone non autosufficienti e bisognose di cure costanti: il primo introduce un contributo di 300 euro per tre mesi dedicato alle famiglie con disabili che impiegano regolarmente, mediante contratto di lavoro subordinato o contratto di somministrazione, un addetto all'assistenza personale domiciliare", ha spiegato. Il secondo, ha aggiunto, contiene invece una "importante novità in materia fiscale, prevedendo nel 2021 un nuovo sistema di agevolazioni loro dedicate". L'assunto di base, ha spiegato, è rendere la vita molto più semplice a queste persone. "Con questo emendamento, infatti, li agevoliamo, dando loro la possibilità di ottenere, in luogo delle detrazioni spettanti, o un contributo, in pratica uno sconto per le spese sostenute, o un credito di imposta immediatamente cedibile a terzi o alle banche, esattamente come abbiamo previsto e avviene grazie al superbonus introdotto dal decreto Rilancio: si tratta di un intervento di civiltà, di una misura doverosa, soprattutto nella fase attuale e la crisi indotta dalla pandemia", ha concluso. (Com)