Energia: Spagna, Iberdrola riceve prestito "verde" da 59 milioni per mobilità sostenibile

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha ricevuto un prestito "verde" statale dall'Istituto di credito ufficiale (Ico) da 59,4 milioni di euro per accelerare l'attuazione del suo piano di mobilità sostenibile che prevede l'installazione di 150 mila punti di ricarica nelle abitazioni, nelle imprese e sulle strade pubbliche nei prossimi cinque anni in Spagna ed in Portogallo. L'impegno per la realizzazione di stazioni ad alta efficienza si concretizzerà in stazioni ultra veloci (350 kW) ogni 200 chilometri, stazioni superveloci (150 kW) ogni 100 chilometri e stazioni veloci (50 kW) ogni 50 chilometri. Si tratta del quarto prestito, della durata di 9 anni, concesso dall'Ico ad Iberdrola per promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e non inquinanti.(Spm)