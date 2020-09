Bangladesh: Khaleda Zia, sospensione della pena prorogata per altri sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno bengalese ha prorogato di altri sei mesi la sospensione della pena per motivi di salute di Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ed ex premier, a condizione che riceva le cure nella sua abitazione di Dacca e non lasci il paese. Il governo aveva emesso il primo ordine di sospensione lo scorso marzo, su richiesta dei familiari, in base alla Sezione 401 del Codice di procedura penale. La leader politica è stata condannata nel febbraio del 2018 a cinque anni di reclusione per l’appropriazione, risalente al 1991, di donazioni per circa 250 mila dollari destinate all’orfanotrofio Zia Orphanage Trust e a sette anni per abuso di potere nella raccolta di fondi per l’ente di beneficenza Zia Charitable Trust; la prima pena è stata aumentata a dieci anni in appello. Dal primo aprile del 2019 e per quasi un anno la donna, 75 anni, è stata ricoverata nel policlinico universitario della capitale Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (Bsmmu) perché soffre di ipertensione, diabete, asma e artrite reumatoide. (segue) (Inn)