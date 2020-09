Bangladesh: Khaleda Zia, sospensione della pena prorogata per altri sei mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khaleda Zia – al governo dal 1991 al 1996 e dal 2001 al 2006 – è alla sbarra, con altri imputati, alcuni dei quali ex membri dei suoi governi, in diversi altri processi nati da denunce della Commissione nazionale anti-corruzione. Tra i procedimenti aperti c’è quello per presunte tangenti per 1,59 miliardi di taka (quasi 17 milioni di euro) per l’assegnazione di un appalto per la costruzione, la gestione e la manutenzione della miniera di carbone di Barapukuria, nel distretto di Dinajpur, alla compagnia China National Machinery Import and Export Corporation (Cmc), che aveva presentato l’offerta più alta. Il Tribunale speciale 2 di Dacca ha fissato al 17 settembre l’udienza per la determinazione dei capi d’accusa. (segue) (Inn)