Bangladesh: Khaleda Zia, sospensione della pena prorogata per altri sei mesi (5)

- Il 17 agosto la divisione d’appello della Corte suprema del Bangladesh ha confermato la decisione dell’Alta corte (l’altra divisione della Corte suprema) di sospendere quattro processi a carico di Khaleda Zia. Un collegio di cinque giudici presieduto da Syed Mahmud Hasan ha respinto il ricorso della procura contro la sospensione. I casi hanno origine da indagini per sabotaggio aperte nel 2015 dalla polizia di Jatrabari e da quella di Darussalam in seguito a una serrata indetta dal Bnp. Il Tribunale di Dacca ha convocato la leader politica per il 6 ottobre in relazione ad altri undici casi, di cui otto nati da denunce della polizia di Darussalam e due di quella di Jatrabari con accuse di sedizione. (Inn)