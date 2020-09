Colombia: riattivazione voli internazionali, governo annuncia lista delle prime sette destinazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel paese si registrano ad oggi oltre 700 mila contagi complessivi e oltre 23 mila decessi legati al virus. Nonostante il livello di contagi giornaliero resti alto, il paese è uscito il 1 settembre dal regime di quartana preventiva obbligatoria, per adottare un isolamento selettivo, che prevede chiusure solo per i territori con un alto numero di contagi o con rischio di propagazione del virus. Quanto alla ripresa delle attività produttive resta attivo lo schema in base al quale il governo lavora insieme alle autorità locali per coordinare i piani pilota per la riapertura. Restano proibiti feste, discoteche, eventi pubblici. Questa nuova fase sarà in vigore fino alla fine di settembre. (Mec)