Spagna: ministra Esteri Gonzalez-Laya, governo non ha nascosto numeri sui morti da coronavirus

- Il governo della Spagna non ha cercato di nascondere il numero reale dei morti di coronavirus come denunciato dal Partito popolare (Pp) e da Vox. Lo ha affermato la ministra degli Esteri di Madrid, Arancha Gonzalez Laya, nel corso di un'intervista radiofonica all'emittente "Cope", spiegando che "è difficile in alcuni casi" attribuire al Covid-19 la causa della morte di alcune persone. "Siamo stati abbastanza chiari sui criteri usati per contare le persone che sono morte di coronavirus", ha evidenziato. La ministra ha poi dichiarato che la situazione epidemiologica in Spagna è la stessa di molti paesi europei come Francia e Belgio. "Condividiamo le stesse difficoltà. È la lotta di tutti contro un nemico comune", ha concluso.(Spm)