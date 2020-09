Cina: coronavirus, 60 mila campioni prelevati nei test di massa a Ruili, al confine con il Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Ruili, nella provincia cinese dello Yunnan, ha prelevato campioni da 60 mila dei suoi 210 mila residenti nell'ambito dei test di massa per la ricerca del coronavirus. Lo riferisce il quotidiano cinese "China news". La campagna di test gratuiti in tutta la città è stata lanciata ieri, 15 settembre, in risposta all'individuazione di due casi di contagio tra immigrati illegali nella città che confina con il Myanmar. Gong Yunzun, capo del Partito comunista cinese di Ruili, ha affermato che 256 siti di raccolta di campioni sono stati istituiti nelle aree urbane e 183 di questi sono stati utilizzati. Circa 800 operatori sanitari stanno lavorando alla raccolta e all'analisi dei campioni. La città ha rintracciato e posto in quarantena 201 contatti stretti dei due casi confermati e i risultati dei test dell'acido nucleico su 190 di essi sono negativi. Tutti i 1.745 residenti nella comunità residenziale in cui viveva la coppia infetta sono risultati negativi al virus. (segue) (Cip)