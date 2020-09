Cina: coronavirus, 60 mila campioni prelevati nei test di massa a Ruili, al confine con il Myanmar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi casi di coronavirus registrati nella città cinese di Ruili hanno fatto scattare una nuova serrata sabato 12 settembre. Secondo quanto riferisce il "Global Times", il primo contagio è stato riscontrato sabato pomeriggio in un complesso residenziale al confine con il Myanmar, nella provincia dello Yunnan, nella Cina sud-occidentale. Si tratta di una donna di 32 anni che è passata da paziente asintomatica a paziente confermata. La seconda paziente è una ragazza di 16 anni in cura presso l'Ospedale del popolo di Ruili, secondo le autorità locali. Dopo che il primo paziente è stato rilevato, il quartiere – Aoxing Shiji a Ruili – è stato chiuso per prevenire una possibile diffusione della malattia. (segue) (Cip)