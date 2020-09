Coronavirus: Solinas contro il governo per impugnazione ordinanza, atteggiamento arrogante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Governo arrogante e propagandistico, toglie l'autonomia sarda". Lo afferma il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, dopo la decisione dell'esecutivo nazionale di impugnare l'ordinanza anti-Covid firmata dal governatore. "Ogni atto del presidente della Regione finalizzato a contrastare la diffusione del virus nel corso di questa emergenza sanitaria in Sardegna è stato adottato nell'esclusivo intento di garantire la piena tutela della salute pubblica, dei sardi e dei turisti – ha spiegato Solinas - Nei mesi precedenti abbiamo lottato per affermare, nel rispetto della legalità e della legittimità, il diritto a salvaguardare la nostra Isola, preservando il risultato raggiunto di azzeramento della circolazione virale, ma il Governo ha opposto alle nostre legittime richieste ostacoli e dinieghi ingiustificati. Abbiamo sempre rivendicato la nostra autonomia, proponendo però, in ossequio al principio di leale collaborazione, modelli di controllo da estendere all'intero territorio nazionale, nell'alveo delle migliori pratiche internazionali, da attuare in piena coerenza con le disposizioni di legge e le norme costituzionali". (segue) (Rsc)