Coronavirus: Solinas contro il governo per impugnazione ordinanza, atteggiamento arrogante (2)

- All'atto del Governo plaude invece Gianfranco Ganau, capogruppo del Pd in consiglio regionale, per il quale "l'impugnazione era un atto dovuto e in realtà toglie le castagne dal fuoco a Solinas visto che il provvedimento era solo un'operazione propagandistica che nulla aveva a che fare con il controllo degli accessi". Critica anche Desiré Manca, capogruppo del M5S: "Delle misure annunciate relative a tamponi, test sierologici, poi rapidi, fino al certificato di negatività, Solinas non ne ha portata una a termine, se non la registrazione telematica che comunque si è rivelata un flop. Fin dall'inizio è mancato un vero controllo dei passeggeri". (Rsc)