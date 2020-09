Sicurezza: Profumo (Leonardo), Europa deve raggiungere una sovranità tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa deve raggiungere una sovranità tecnologica: per raggiungere una vera indipendenza digitale deve padroneggiare le tecnologie fondamentali per la sua sicurezza. Così l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, intervenuto oggi a CybertechLive Europe 2020, la rassegna internazionale dedicata alla sicurezza cyber organizzata in collaborazione con la società. Ribadendo la necessità di una strategia comune per la sicurezza europea, Profumo ha ricordato che "le tecnologie più sensibili possono rappresentare un rischio per la sicurezza se ci affidiamo solo a fornitori non europei", come ad esempio per il 5G. "In secondo luogo, questa strategia comune deve puntare anche a rafforzare la relazione con l'industria: ciò ci consentirà di avere una capacità in grado di rispondere alla necessità attuali e future, e raccogliere le sfide associate ad un mercato frammentato, alla mancanza di una pianificazione a lungo termine e ad un approccio non ancora integrato sulla linea politica e sui finanziamenti dell'Unione europea", ha aggiunto, sottolineando come la sicurezza rappresenti "una questione di sovranità". (Ems)