Germania: operazione di polizia contro estremisti di sinistra a Berlino

- Su mandato della Procura generale federale, la polizia di Berlino ha effettuato questa mattina perquisizioni in diversi appartamenti della città contro cinque estremisti di sinistra, sospettati di associazione a delinquere. Come riferisce il quotidiano “Berliner Morgenpost”, i cinque si sarebbero uniti per commettere reati con movente politico. Gli inquirenti sospettano che gli estremisti di sinistra siano collegati con i disordini avvenuti durante il vertice del G20 tenuto ad Amburgo nel 2017. Altri due soggetti, non sospettati, sono stati coinvolti dall'operazione di polizia. Perquisizioni in collegamento con quelle effettuate a Berlino si sono svolte anche ad Atene. (Geb)