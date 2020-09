Coronavirus: polemiche in Sardegna per passaporto sanitario su voli Roma-Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polemiche in Sardegna per l'iniziativa di Alitalia, Regione Lazio e AdR che prevede l'imbarco, (per ora) sui soli voli Roma-Milano operati dalla compagnia di bandiera, di passeggeri muniti di certificato di negatività al Covid-19. "Se lo facciamo noi è anticostituzionale – afferma l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu – se lo fanno loro, invece, va bene". Critico anche il deputato sardo di Fratelli d'Italia, Salvatore Deidda, per il quale "si tratta di una sorta di passaporto sanitario: mi chiedo quale sia la differenza con quanto proposto dalla Regione Sardegna e se questo provvedimento non poteva essere adottato prima e per le tratte da e per la Sardegna. Alitalia ha dei commissari nominati dal Governo ed è curioso che alla Regione Sardegna è stato invece contestato quello che è invece concesso alla Regione Lazio, governata dal Pd". I voli Covid-free fra Roma e Milano saranno due, decolleranno da Fiumicino e atterreranno a Linate e trasporteranno passeggeri che hanno eseguito il test antigenico prima di imbarcarsi o che presenteranno la certificazione di un tampone molecolare o antigenico effettuato entro le 72 ore precedenti la partenza e che, naturalmente, risultino negativi. (Rsc)