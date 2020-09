Germania: Hensoldt intende raccogliere da Ipo almeno 400 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'offerta di pubblico acquisto (Ipo) che apre oggi, il gruppo tedesco Hensoldt, specializzato nell'elettronica per gli armamenti, mir a raccogliere almeno 400 milioni di euro. Di tale ammontare, 300 milioni di euro dovrebbero essere utilizzarli dall'azienda per ripagare parte dei debiti. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Inizialmente, la società finanziaria Kkr, che ha sede negli Stati Uniti ed è proprietaria di Hensoldt dal 2016, intende vendere azioni per 100 milioni di euro, ma si riserva il diritto di aumentare l'emissione se la domanda è sufficiente. Potrebbero quindi essere offerti titoli per un totale di 280 milioni di euro. Le azioni potranno essere sottoscritte da oggi al 23 settembre prossimo, in una gamma compresa tra i 12 e i 16 euro. Due giorni dopo la conclusione del periodo di sottoscrizione, Hensoldt debutterà alla Borsa di Francoforte. Nel frattempo, il gruppo raggiungerebbe un valore di borsa compreso tra gli 1,26 e gli 1,58 miliardi di euro. Prima di essere acquisita da Kkr, Hensoldt era la divisione elettronica per gli armamenti del consorzio aerospaziale europeo Airbus. Con la vendita a Kkr, il governo tedesco si era assicurata un “accordo di sicurezza” che consente di investire fino al 25,1 cento cento in Hensoldt, ottenendo la minoranza di blocco. Come afferma “Handelsblatt”, l'obiettivo era “garantire l'influenza strategica sul produttore di sensori, sistemi radar e per la guerra elettronica”. L'accordo si applicherà anche dopo l'Ipo di Hensoldt. Entro la fine dell'anno, il governo federale dovrebbe versare a Kkr un importo forfettario di 600 milioni di euro per la minoranza di blocco. (Geb)