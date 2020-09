Ancona: Bernini (FI), solidarietà a cittadini, si accertino presto cause

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, esprime la sua personale vicinanza oltre che quella di tutto il gruppo dei senatori di Forza Italia "ai cittadini di Ancona, costretti a fronteggiare in queste ore le difficili conseguenze di un incendio di proporzioni vastissime. Il nostro pensiero e il nostro totale incoraggiamento - continua in una nota - va a tutte le donne e agli uomini delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco che si stanno misurando con questa drammatica situazione. Ci auguriamo che le autorità competenti possano raccogliere nel modo più celere possibile tutti gli elementi perché siano ricostruite eventuali responsabilità". (Com)