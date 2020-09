Fondi Lega: caso Lfc, prestanome interrogato nuovamente da pm settimana prossima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Sostegni, il presunto prestanome di Michele Scillieri e liquidatore della “Paloschi srl”, sarà nuovamente interrogato la prossima settimana dai pm di Milano in merito all’inchiesta sul caso della Lombardia film commission. Il 62enne, che si trova in carcere dalla metà dello scorso luglio, ha avviato un percorso di collaborazione con gli inquirenti. All’aggiunto Eugenio Fusco e al pm Stefano Civardi il professionista nei precedenti tre interrogatori, oltre a fare delle ammissioni sul proprie responsabilità nella vicenda sulla presunta compravendita a prezzo gonfiato da parte della Fondazione con fondi regionali di un capannone a Cormano (Mi), ha fornito alcuni dettagli su un conto aperto in Svizzera a nome della società “Gleason Sa” sul quale sarebbe stato accreditato parte della presunta provvista illecita derivata dalla compravendita immobiliare in precedenza bonificata sul mandato fiduciario “N1200” della fiduciaria Fidirev. (Rem)