Sardegna: Confartigianato, con Brexit a rischio 90 milioni scambio commerciale con Regno Unito

- La Brexit mette rischio 90 milioni di euro, tanto vale lo scambio commerciale fra Gran Bretagna e Sardegna. L'allarme arriva da Confartigianato Sardegna che individua nell'agroalimentare il settore più esposto. "Mancano poco più di 3 mesi dall'uscita effettiva e definitiva della Gran Bretagna dall'Unione Europea – si legge in una nota - e le imprese che commercializzano i propri prodotti sul territorio inglese, anche quelle sarde, non hanno certezze sul futuro mercato d'Oltremanica. Soprattutto in considerazione di una, per ora solo ventilata, mancata intesa tra Londra e Bruxelles che porrebbe in seria difficoltà le realtà imprenditoriali europee che rischierebbero di non poter più accedere, se non con grande difficoltà, a un mercato importante come quello britannico". (segue) (Rsc)