Sardegna: Confartigianato, con Brexit a rischio 90 milioni scambio commerciale con Regno Unito (2)

- "Dall'agroalimentare alla moda, dai prodotti in legno e metallo fino all'arredamento o ai prodotti del "sistema casa", come per esempio piastrelle e rubinetteria – commentano Antonio Matzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, e Daniele Serra, Segretario - solo per la Sardegna, questo tesoretto di scambio commerciale vale circa 90 milioni di euro. Questa cifra, fra qualche mese, sarà fortemente a rischio e siamo molto preoccupati". Secondo Confartigianato Sardegna, se l'uscita dell'Inghilterra dall'UE avvenisse senza accordo, il "no deal", il problema più importante che anche le aziende sarde dovrebbero immediatamente affrontare, sarebbe quello relativo a ciò che, attualmente, dal punto di vista tecnico, non può essere definito "esportazione" ma che potrebbe diventare improvvisamente, con la conseguente introduzione della normativa doganale europea". (segue) (Rsc)