Torino: Comune, elaborato piano di resilienza climatica (2)

- Tanti gli interventi proposti, come l’incremento della forestazione urbana, di tetti e pareti verdi e di aree di drenaggio per gestire meglio le acque piovane e migliorare la vivibilità urbana. Vengono anche ripresi gli impegni già assunti dalla Città, come quelli contenuti nel Patto dei sindaci per il clima e l’energia, che prevedono ad esempio la riduzione delle emissioni di CO2 del 40% entro il 2030, approvato dalla Sala Rossa il 18 febbraio 2019. Il Piano di Resilienza sarà oggetto di ulteriori osservazioni da parte di commissarie, commissari, Consulte comunali, associazioni e singoli cittadini e cittadine. Successivamente, sarà votato dal Consiglio Comunale. (Rpi)