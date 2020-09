© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il Pil dell'Italia calerà del 10,5 per cento. È quanto emerge dalle stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che rivede al rialzo le stime dopo il -11,3 per cento stimato nei mesi scorsi. L'organizzazione con sede a Parigi ha tagliato anche le previsioni per il prossimi anno, con un aumento del 5,4 per cento e non più del 7,7 per cento.(Frp)