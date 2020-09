Coronavirus: Lega pallavolo serie A femminile e Federlab Italia siglano intesa per test ai club

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega Pallavolo Serie A Femminile e Federlab Italia, tra le principali associazioni di categoria del comparto dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali privati accreditati con il Ssn, hanno siglato un protocollo d'intesa per l'esecuzione di tamponi e test per la ricerca degli anticorpi contro il virus della Sars Cov2, alle tesserate delle 31 società di Serie A1 e Serie A2 aderenti del Consorzio. L'associazione, fa sapere una nota, metterà a disposizione dei team la propria rete di laboratori (oltre 2mila strutture associate presenti su tutto il territorio nazionale), così da supportare le squadre della Serie A Femminile di Pallavolo nella sorveglianza epidemiologica e nel monitoraggio dei casi sospetti di Covid. Un call center dedicato sarà a disposizione dei club. Quindi, a seconda dei laboratori più vicini, ci si organizzerà in base alle necessità, inviando personale specializzato direttamente nei centri sportivi o nelle sedi individuate dalle società, così da poter eseguire lo screening direttamente "a domicilio" ed in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle normative regionali. Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, ha spiegato: "Dopo quelli con la Lega Pro di calcio e la Lega nazionale pallacanestro (Lnb), sigliamo un altro importante protocollo in ambito sportivo, questa volta con il mondo della pallavolo femminile. Il tutto a conferma del ruolo sempre più centrale che la nostra associazione, intesa anche come network di aziende, sta svolgendo nel vasto panorama delle strutture poliambulatoriali italiane. Grazie allo sforzo prodotto dai nostri associati, siamo pronti ad offrire tutto il supporto che occorre per garantire sicurezza certificata alle ragazze del volley italiano con l'auspicio che presto lo sport tutto possa tornare alla normalità", ha concluso Lamberti. (Ren)