Ue: von der Leyen, zone libere da Lgbtqi non hanno posto nella nostra Unione

- Le zone Lgbtqi sono zone libere dall'umanità e non hanno posto nella Unione europea. Lo ha detto nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione europea la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, davanti all'aula plenaria del Parlamento europeo, che si tiene a Bruxelles e non a Strasburgo a causa della situazione dei contagi di Covid 19. "Non mi fermerò quando si tratta di costruire un'Unione di uguaglianza. Un'Unione in cui puoi essere chi sei e amare chi vuoi, senza timore di recriminazioni o discriminazioni. Perché essere te stesso non è la tua ideologia: è la tua identità", ha detto. "EVoglio essere cristallina: le zone libere da Lgbtqi sono zone libere dall'umanità e non hanno posto nella nostra Unione. E per essere sicuri di sostenere l'intera comunità, la Commissione presenterà presto una strategia per rafforzare i diritti Lgbtqi. In questo contesto, spingerò anche per il riconoscimento reciproco delle relazioni familiari nell'Ue: se sei genitore in un paese, sei genitore in ogni paese", ha aggiunto. (Beb)