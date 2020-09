Ue: von der Leyen, immagine tenniste Carola e Vittoria sui tetti liguri è una lezione per noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' l'immagine di due ragazze che giocano a tennis sui tetti della Liguria quella che è rimasta impressa alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in merito ai mesi della pandemia. Un'immagine che mostra come si può non permettere agli ostacoli di impedire di fare le cose. Lo ha detto von der Leyen nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione europea, davanti all'aula plenaria del Parlamento europeo, che si tiene a Bruxelles e non a Strasburgo a causa della situazione dei contagi di Covid-19. "C'è un'immagine che mi è rimasta impressa negli ultimi sei mesi difficili" che "cattura il mondo attraverso gli occhi dei nostri figli", ha detto. Si tratta dell'immagine "di Carola e Vittoria, le due ragazze che giocano a tennis tra i tetti della Liguria, in Italia". Per von der Leyen "non è solo il coraggio e il talento delle ragazze a spiccare", ma "è la lezione che c'è dietro. Sul non permettere che gli ostacoli ti ostacolino, sul non lasciare che le convenzioni ti fermino, sul cogliere l'attimo. Questo è ciò che Carola, Vittoria e tutti i giovani d'Europa ci insegnano sulla vita ogni giorno", ha detto. (segue) (Beb)