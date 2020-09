Ue: von der Leyen, immagine tenniste Carola e Vittoria sui tetti liguri è una lezione per noi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'anno l'Europa ha preso spunto dal loro esempio e ha fatto un balzo in avanti insieme. Quando abbiamo dovuto trovare una via da seguire per il nostro futuro, non abbiamo permesso alle vecchie convenzioni di trattenerci. Quando abbiamo sentito la fragilità intorno a noi, abbiamo colto il momento per infondere nuova vitalità nella nostra Unione" e "abbiamo usato la forza combinata dei 27 per dare a tutti e 27 una possibilità per il futuro. Abbiamo dimostrato che siamo in questo insieme e ne usciremo insieme. Il futuro sarà ciò che creeremo. E l'Europa sarà ciò che vogliamo che sia. Quindi smettiamola di parlarne e mettiamoci al lavoro. Rendiamolo forte", ha concluso. (Beb)