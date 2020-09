Ue: von der Leyen, progressi contro razzismo e odio sono fragili, passeremo da condanna ai fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progressi nella lotta contro il razzismo e l'odio sono fragili e per questo la Commissione europea proporrà un piano d'azione per cambiare il passo, procedendo dalla condanna all'azione. Lo ha detto nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione europea la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, davanti all'aula plenaria del Parlamento europeo, che si tiene a Bruxelles e non a Strasburgo a causa della situazione dei contagi di Covid 19. "Quando ci guardiamo intorno, ci chiediamo dov'è l'essenza dell'umanità quando tre bambini in Wisconsin guardano il padre sparato dalla polizia mentre sono seduti in macchina? Chiediamo dov'è l'essenza dell'umanità quando i costumi di carnevale antisemiti sfilano apertamente nelle nostre strade? Dov'è l'essenza dell'umanità quando ogni singolo giorno i Rom sono esclusi dalla società e gli altri vengono trattenuti semplicemente a causa del colore della loro pelle o della loro fede religiosa? Sono orgogliosa di vivere in Europa, in questa società aperta di valori e diversità. Ma anche qui in questa Unione, queste storie sono una realtà quotidiana per così tante persone e questo ci ricorda che i progressi nella lotta contro il razzismo e l'odio sono fragili", ha detto. "Quindi ora è il momento di cambiare per costruire un'Unione veramente antirazzista, che va dalla condanna all'azione. E la Commissione sta proponendo un piano d'azione per iniziare a farlo", ha aggiunto spiegando che l'esecutivo europeo proporrà di estendere l'elenco dei crimini dell'Ue "a tutte le forme di crimini ispirati dall'odio e di incitamento all'odio, a causa della razza, della religione, del genere o della sessualità". (segue) (Beb)