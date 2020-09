Ue: von der Leyen, progressi contro razzismo e odio sono fragili, passeremo da condanna ai fatti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la presidente ha evidenziato che verranno rafforzate le leggi "sull'uguaglianza razziale dove ci sono lacune" e verrà usato il budget "per affrontare la discriminazione in settori come l'occupazione, l'alloggio o l'assistenza sanitaria". Nell'Ue la lotta al razzismo non sarà "un optional": "Miglioreremo l'istruzione e la conoscenza sulle cause storiche e culturali del razzismo. Affronteremo i pregiudizi inconsci che esistono nelle persone, nelle istituzioni e persino negli algoritmi. E nomineremo il primo coordinatore antirazzismo della Commissione per mantenere il tema in cima alla nostra agenda e per lavorare direttamente con le persone, la società civile e le istituzioni", ha detto. (Beb)