Repubblica Ceca: scandalo Zhenhua, società cinese ha raccolto dati su 700 personalità

- La compagnia cinese Zhenhua Data Technology ha raccolto i dati di circa 700 personalità della Repubblica Ceca. Lo riferisce il portale d'informazione "Aktualne.cz", segnalando che l'agenzia di intelligence interna ceca (Bis) sta indagando sulla faccenda. "Stiamo indagando quindi è prematuro commentare. Si tratta di un rischio su cui abbiamo attirato l'attenzione da tempo", ha detto il direttore del Bis, Michal Koudelka. Prima di rendere inaccessibile il suo sito, Zhenhua Data Technology si è descritta come una società pioniera nell'uso di dati per la guerra ibrida. Stando alle informazioni raccolte dal portale di informazione, la compagnia ha raccolto dati su politici, diplomatici, personale di sicurezza, accademici, imprenditori e le loro famiglie. Si tratta per lo più di dati open-source pubblici quali fotografie, profili sui social network e menzioni sui media. Zhenhua Data Technology ha legami con gli apparati militari e di intelligence cinesi. (Vap)