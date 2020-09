Mauritania: minatori d'oro rifiutano apertura frantoi a Bir Moghrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I minatori d'oro che operano a Tiris Zemour, in Mauritania, hanno rifiutato di edificare i loro frantoi vicino alla città di Bir Moghrein, considerando che l'unico centro riservato a questo materiale è a Zouerate, capoluogo della provincia. I cercatori d'oro che rifiutano questa decisione appartengono a una federazione della provincia di Tirs Zemour, la quale ha messo in guardia dal ritorno all'anarchia che ha caratterizzato il settore delle miniere d'oro nel 2016 e nel 2017. Durante una conferenza stampa, il presidente di questa federazione, Cheikhna Ould Mohamed El Meki, ha affermato che negli ultimi anni è stato svolto un lavoro importante per organizzare il settore dell'estrazione dell'oro e che due siti sono stati determinati per l’installazione di frantoi: uno a Zouerate e l'altro a Chami. (Res)