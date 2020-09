India: coronavirus, superati cinque milioni di casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di coronavirus in India hanno superato i cinque milioni: 5.020.360 è il dato ufficiale del ministero della Sanità aggiornato a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi). Il primo caso è stato individuato il 30 gennaio e il milionesimo il 16 luglio, dopo 167 giorni, mentre il totale dei contagi è passato da uno a due milioni in 21 giorni, da due a tre milioni in 16 giorni, da tre a quattro milioni in 13 giorni e da quattro a cinque milioni in undici giorni. Uno studio del Birla Institute of Technology and Science (Bits) di Pilani, nel Rajasthan, ipotizza che l’India supererà la quota di sette milioni nella prima settimana di ottobre. L’India è al secondo posto al mondo per casi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. Nelle ultime 24 ore nel paese sono stati registrati 90.123 nuovi contagi e sono morte 1.290 persone. (segue) (Inn)