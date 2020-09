India: coronavirus, superati cinque milioni di casi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I decessi sono saliti a 82.066 e i pazienti guariti o dimessi dagli ospedali a 3.942.360; i casi attivi sono poco meno di un milione: 995.933, il 19,84 per cento del totale. Il tasso di recupero è del 78,53 per cento e il numero di casi risolti è il più alto al mondo. Il tasso di mortalità è dell’1,63 per cento. Tutti i 35 Stati e Territori dell’Unione sono interessati dalla trasmissione del virus. Il Maharashtra è il più colpito e ha 292.174 casi attivi. Seguono per casi attivi il Karnataka (98.555), l’Andhra Pradesh (92.353), l’Uttar Pradesh (67.335), il Tamil Nadu (46.806) e Nuova Delhi (29.787). Ieri sono stati effettuati 1.116.842 test e il totale ha raggiunto 59.429.115 secondo i dati del Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr). (segue) (Inn)