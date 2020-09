Mauritania: fonte giudiziaria, ex presidente Aziz autorizzato a lasciare la capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte giudiziaria mauritana ha riferito all’agenzia “Sahara medias” che l'ex presidente Mohamed Ould Abdel Aziz è stato autorizzato a lasciare temporaneamente Nouakchott. L'ex presidente ha metaforicamente detto la scorsa settimana che si trovava in “una grande prigione”, spiegando che gli è stato impedito di andare oltre i 25 chilometri dalla capitale, lamentando che la misura era stata applicata a lui e ai membri della sua famiglia, ma non alle altre persone interessate dall'indagine e che sono più di 300. La fonte aggiunge che tutte le persone la cui responsabilità è stata finora dimostrata dall'indagine preliminare sono state sottoposte alle stesse misure cautelari, vale a dire arresti domiciliari, ritiro dei passaporti e congelamento dei loro conti bancari e delle proprietà. La fonte giudiziaria rivela che alcune persone coinvolte erano state temporaneamente autorizzate a lasciare Nouakchott per motivi umanitari e in casi specifici e oggettivi.(Res)