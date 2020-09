Di Maio: "Parlare di Mes accentua le divisioni, il voto regionale non avrà effetti sul governo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni volta che si parla del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) si accentuano le divisioni nella maggioranza di governo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ai microfoni di “Radio 24”. “Ogni volta che si parla del Mes lo si fa per tentare di dividere la maggioranza e credo che nessuno abbia interesse in questo. Più se ne parla più accentuiamo una divisione”, ha spiegato il ministro. “Penso che il M5s abbia dimostrato massima responsabilità quando ce n’era bisogno. Puntiamo sul Recovery fund e stiamo scrivendo adesso la legge di bilancio per il 2021: dobbiamo investire 209 miliardi di euro in progetti di conversione ambientale e digitalizzazione, sennò l’Ue non ce li dà, e stiamo lavorando così con il coordinamento ottimo del ministro per gli Affari europei Enzo Amendola”, ha dichiarato. “Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, prendiamo più soldi dai paesi Ue, spendiamoli bene”.In merito al referendum sul taglio dei parlamentari, da sempre nel programma politico del Movimento cinque stelle, Di Maio ha affermato che si tratta di “un grande passo” verso la modernizzazione. "Dobbiamo completare l’opera, tagliare 345 parlamentari. Con un sì nell’urna, l’Italia passerà da 945 a 600, che è la media europea" ha detto Di Maio, per poi aggiungere: "Ogni volta che si fa qualcosa in questo paese qualcuno dice che ci vorrebbe ben altro. Il tema è molto semplice: dopo che per anni ho sentito parlare di taglio di parlamentari, negli ultimi giorni sto sentendo parlare del bicameralismo. Ora abbiamo in mano questo, se poi lunedì prossimo vogliamo tagliare lo stipendio dei parlamentari, noi ci siamo”.Il ministro degli Esteri ha ricordato che per ottenere questo risultato “ci sono voluti anni e quattro votazioni in parlamento. Il tema non è il risparmio, ma che portiamo il numero di parlamentari a quelli europei”. “Oltre che essere ottimista sono anche scaramantico, del no non parlo. Sono molto convinto che ce la possiamo fare". Sulle elezioni regionali che si svolgeranno in contemporanea al quesito referendario, Di Maio ha poi precisato che "non avranno un effetto sul governo e anche l’opposizione è d’accordo su questo punto. Ciò che dobbiamo tenere presente è che le regionali sono importanti per una ragione: il 95 per cento dei bilanci di una regione sono sanità, quindi si deciderà a chi mettere in mano le chiavi dell’ospedale, in più ci saranno i 209 miliardi di euro del Recovery fund da spendere”.Il titolare della Farnesina ha escluso dalla sua agenda politica la possibilità di un rimpasto di governo, spiegando che "non mi affascina questa parola come non affascina gli italiani. I cittadini non vogliono un rimpasto, ma un lavoro, meno tasse e le imprese sostenute dallo Stato. E per questo useremo i fondi che nessuno ha mai avuto fra le mani che sono quelli del Recovery fund”, ha detto Di Maio. “Tutto un mondo che lavora con un ministro, se cambiamo dopo un anno il ministro dall’oggi al domani sia a livello estero, sia a livello italiano, deve ricominciare daccapo e non è funzionale a ciò che stiamo facendo”. Sulla crisi di leadership che attraversa il Movimento cinque stelle, l'ex capo politico ha puntualizzato che "serve una leadership legittimata e forte, ma anche un organo collegiale. Il Movimento ha tante anime e tante discussioni al suo interno. Noi siamo la forza di maggioranza relativa di questo governo: il Movimento deve essere forte, convocare subito dopo queste elezioni gli Stati generali ed eleggere una leadership legittimata e forte”, ha spiegato il ministro.(Res)