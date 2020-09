Mali: nessun accordo fra giunta militare e mediatori Cedeao, nuova missione la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mediatori della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) non sono riusciti a persuadere la giunta militare del Mali a consegnare immediatamente il potere a un governo civile durante i nuovi colloqui avvenuti ieri nella capitale ghanese, Accra. “Non abbiamo raggiunto alcun accordo con la giunta militare”, ha dichiarato il capo di Stato ghanese e presidente di turno della Cedeao, Nana Akufo-Addo, al termine della riunione. “Abbiamo bisogno di una leadership civile per la transizione e abbiamo anche chiarito che nel momento in cui ciò avverrà le sanzioni saranno revocate”, ha aggiunto Akufo-Addo, auspicando la formazione di un governo a guida civile entro pochi giorni. Il presidente ghanese ha quindi annunciato che una missione di mediazione tornerà in Mali la prossima settimana per cercare di risolvere le questioni in sospeso. I leader regionali, ha aggiunto Akufo-Addo, si sono quindi detti disposti a consentire un governo di transizione in carica per 18 mesi, come richiesto dalla giunta, ammorbidendo così la loro posizione che inizialmente chiedeva una transizione di un anno al massimo. La riunione si è tenuta nel giorno in cui è scaduto l’ultimatum per la nomina di un leader ad interim da parte della giunta. Non è al momento chiaro quali potrebbero essere le conseguenze di un mancato rispetto dell’ultimatum. (segue) (Res)