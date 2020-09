Mali: nessun accordo fra giunta militare e mediatori Cedeao, nuova missione la prossima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni attualmente in vigore includono la chiusura delle frontiere e la sospensione dei flussi finanziari. La scorsa settimana la giunta militare ha proposto un periodo di transizione di 18 mesi, proposta tuttavia respinta dall'opposizione civile che ha accusato i militari di non aver rispettato il reale esito dei colloqui tenuti lo scorso fine settimana, con l'obiettivo di rimanere al potere. Già al vertice dello scorso 28 agosto i leader Cedeao avevano ribadito la richiesta di un periodo di transizione guidato dai civili e che non fosse superiore a 12 mesi, mentre il presidente nigerino Mohamed Issoufou (presidente di turno della Cedeao, ora sostituito dal presidente ghanese Nana Akufo-Addo) aveva sostenuto la necessità di confermare le sanzioni imposte alla giunta militare di Bamako definendole “necessarie” per eliminare l’abitudine dei colpi di Stato nel continente. (Res)