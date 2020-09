Ue: von der Leyen, il prossimo anno vertice globale su sanità in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vertice globale sulla sanità, l'anno prossimo in Italia. Lo ha detto nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione europea la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, davanti all'aula plenaria del Parlamento europeo, che si tiene a Bruxelles e non a Strasburgo a causa della situazione dei contagi di Covid 19. Parlando della strategia per rafforzare l'aspetto sanitario all'interno dell'Ue, von der Leyen ha spiegato che "il programma Eu for Health deve essere a prova di futuro e ho proposto di aumentare i finanziamenti". Per von der Leyen, "dobbiamo rafforzare la preparazione, la gestione delle crisi sulle minacce transfrontaliere". Per farlo, come primo passo la presidente proporrà "di rafforzare l'Ecdc e l'agenzia per i medicinali europei". Secondo passo, "costituiremo una agenzia europea per la ricerca e lo sviluppo avanzato biomedico che sosterrà la nostra capacità e il nostro livello di preparazione per rispondere a minacce transfrontaliere di origine deliberata o naturale". Terzo passo: "E' chiaro che dobbiamo discutere la questione delle competenze in materia sanitaria" e questo è un compito "nobile e urgente che dovrà essere trattato sul futuro dell'Europa". Infine, "con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, sotto la presidenza italiana del G20 l'anno prossimo, organizzerò un vertice globale sulla sanità l'anno prossimo in Italia. Dimostrando agli europei che ci siamo per proteggerli", ha spiegato von der Leyen. (Beb)