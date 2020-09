Spagna: Chicharro (fondazione Franco), nuova legge su memoria storica è "settaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ogni guerra c'è repressione e la nuova proposta di legge sulla memoria storica è "settaria" in quanto "parla solo di una fazione e di alcune vittime". Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Pais" Juan Chicharro, presidente della fondazione Francisco Franco, ammettendo che "ci fu un regolamento di conti" da entrambe le parti. Sul fronte falangista a sostegno di Franco, si è trattato di "omicidi specifici" avvenuti soprattutto all'inizio della guerra in alcuni villaggi e che, tuttavia, quest'ultimo "non ha mai permesso". Secondo Chicharro il regime per alcuni aspetti "era una democrazia molto più avanzata", mentre gli attuali partiti politici sono "costruzioni artificiali" che rispondono solo ad "interessi, manipolano la popolazione e alla fine si dividono e si scontrano". Per il presidente della fondazione, che ha annunciato una battaglia nei tribunali contro la nuova proposta di legge e di trasferirne la sede se necessario, Franco aveva preso "una Spagna povera ed analfabeta ed ha lasciato un paese prospero", mentre ora ci sono "code di affamati, 50 mila morti per la pandemia". (Spm)