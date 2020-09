© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo con il cuore ad Ancona che sta fronteggiando un vasto incendio nel porto. Per fortuna non piangiamo vittime. Grande è la preoccupazione per un polo strategico per il Paese. Grazie ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori che stanno dando il massimo". Lo ha scritto su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti in merito all'incendio divampato ad Ancona. (Rin)