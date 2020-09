Brexit: Raab cerca di rassicurare politica gli Usa sul negoziato con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, è a Washington dove cercherà di rassicurare la politica statunitense circa le ultime giravolte della trattativa con l'Unione europea circa l'ottenimento di un accordo commerciale post-Brexit. Diversi politici statunitensi sarebbero infatti preoccupati dalla recente mossa britannica di voler infrangere il diritto internazionale, "sovrascrivendo" l'accordo firmato lo scorso anno con l'Unione europea stessa circa il confine irlandese. Raab incontrerà la speaker della Camera dei rappresentanti statunitense, la quale aveva dichiarato la scorsa settimana che non ci sarebbe stato alcun accordo tra Regno Unito e Stati Uniti se l'accordo di pace in Irlanda del Nord (gli Accordi del Venerdì Santo, che di fatto verrebbero in parte cancellati se il governo britannico adottasse la nuova controversa legge sul mercato interno) verrà messo in pericolo. Downing Street ha risposto alla Pelosi dichiarando che gli accordi di pace saranno mantenuti "in ogni circostanza". Raab incontrerà inoltre la sua controparte statunitense, Mike Pompeo. (Rel)