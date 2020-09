Israele: ministro Cohen a "la Repubblica", uniti contro l'Iran è soltanto l'inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è stato soltanto l'inizio". Eli Cohen, ministro dell'Intelligence per il Likud, il partito al governo in Israele guidato dal premier Benjamin Netanyahu, non nasconde l'emozione. Nonostante abbia partecipato a qualche viaggio segreto di Netanyahu in giro per il Medio Oriente, la cerimonia per la firma del cosiddetto "Accordo di Abramo" avvenuta ieri a Washington l'ha seguita dal suo ufficio, così come il resto del governo. In una intervista a "la Repubblica", spiega come vive questo momento rispetto agli accordi passati con Egitto e Giordania. "E' un momento storico. Con Emirati e Bahrein non c'era uno stato di guerra. Ma condividiamo la preoccupazione per un nemico comune, l'Iran, lo Stato che più contribuisce all'instabilità regionale, che finanzia Hezbollah, portando al collasso il Libano. Non abbiamo nulla contro il popolo iraniano, ma contro un regime che invoca continuamente la nostra distruzione". La prossimità dei Paesi del Golfo all'Iran non costituisce una potenziale minaccia per i viaggiatori israeliani. "Parliamo di stati molto sicuri. Collaboreremo con i nostri nuovi alleati per preservare la sicurezza di tutti i cittadini e rafforzare le alleanze strategiche e la cooperazione. Sarà una pace calorosa, ci sarà interazione, cadranno delle barriere". (segue) (Res)