Israele: ministro Cohen a "la Repubblica", uniti contro l'Iran è soltanto l'inizio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai palestinesi, Cohen ha detto che "hanno rifiutato ogni accordo. Dopo decenni, i Paesi arabi hanno deciso di pensare ai propri interessi, strategici ed economici. Spero che questo percorso possa portare a una svolta anche con i palestinesi. Ci aspettiamo che abbandonino l'incitamento e vengano al tavolo delle trattative senza precondizioni, guardando al futuro". In merito invece alla vendita dei cacciabombardieri stealth F35 (in grado di portare testate nucleari) agli Emirati, "non è una notizia confermata. Quando l'accordo passerà al vaglio del governo e del Parlamento, tutte le questioni verranno affrontate. Gli Usa, per legge, sono tenuti a preservare la nostra superiorità militare nell'area. Non ho dubbi che questo equilibrio continuerà". C'era anche l'ambasciatore dell'Oman alla cerimonia. "Il terreno è molto fertile con diversi Stati, tra cui Oman e Sudan". E l'Arabia Saudita "ha ben chiaro che il nemico è l'Iran, che la tecnologia avanzata è qui, sa chi è per la stabilità regionale. È un percorso, ma sono fiducioso che arriveremo a un accordo anche con Riad". Con un cambio alla Casa Bianca, la luna di miele con il mondo arabo potrebbe non continuare. "L'amministrazione Trump ha dimostrato che, se sei forte, incassi accordi di pace, crei alleanze. In Medio Oriente, se mostri debolezza, se pieghi il capo all'estremismo, non ottieni nulla. Auspichiamo che ogni amministrazione Usa continui con questa politica", ha concluso Cohen. (Res)