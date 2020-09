Bielorussia: Romania offre un contributo finanziario a società civile e stampa indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero romeno degli Esteri ha versato, dal budget di assistenza allo sviluppo e assistenza umanitaria per il 2020, un contributo finanziario volontario per un valore di 100 mila euro a sostegno della società e della stampa indipendente in Bielorussia. Lo riferisce un comunicato ufficiale della diplomazia romena. I soldi sono stati inviati all'Organizzazione European Endowment for Democracy (Eed), specializzata nell'assistenza ai progetti di consolidamento della democrazia e dei diritti umani nel vicinato dell'Ue. La Romania si affianca così agli altri partner Ue, Stati membri e istituzioni, che sviluppano progetti in partenariato con l'Organizzazione European Endowment for Democracy, a beneficio diretto della società civile in Bielorussia. Il ministero romeno ribadisce nel comunicato ribadisce che la Romania "resta una sostenitrice costante del consolidamento della democrazia nel Vicinato Orientale dell'Ue".(Rob)