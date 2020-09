Somalia: ministro dell’Informazione del Somaliland positivo al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Informazione dell’autoproclamata Repubblica del Somaliland, Suleiman Ali, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso ministro in una nota, precisando che verrà ora posto in isolamento ma che continuerà a svolgere i suoi compiti. Al momento della rilevazione della positività Ali si trovava in tour nella regione amministrativa di Sol, una delle aree di conflitto con il vicino Stato semi-autonomo del Puntland. La Somalia conta attualmente 3.389 casi di positività al Covid-19 e 98 morti.(Res)