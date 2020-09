Calcio: Ricciardi (Oms), pensiamo alternative a tamponi ogni 4 giorni per i calciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tampone ogni quattro giorni per i calciatori "era una misura pensata per il calcio ultra professionistico e per la serie A, che poi è stata estesa alle serie inferiori senza che noi fossimo interpellati. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24 il membro del comitato esecutivo dell'Oms e consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi. "Noi possiamo tarare, sempre sulla base dell'evidenza scientifica, delle misure che allo stesso tempo siano sicure ma anche sostenibili da parte di squadre dilettantistiche o che non hanno le stesse possibilità della serie A. Per la serie A per il momento rimangono i quattro tamponi, però visto che la misura in qualche modo incide in maniera forte sulle mucose dei calciatori, perché avere un tampone ogni quattro giorni è qualcosa che comunque ha un impatto, stiamo analizzando delle alternative", aggiunge Ricciardi, secondo cui in questo momento assembramenti di massa che coinvolgono migliaia di persone non sono pensabili. "Bisogna vedere l'effetto dell'apertura delle scuole, capire se siamo riusciti a tenere sotto controllo i focolai, che in questo momento sono circa mille, e poi riconsiderare l'apertura di assembramenti più grandi. Certamente fino a quando non avremo un vaccino o una terapia specifica, portare decine di migliaia di persone tutte insieme a contatto una con l'altra non è possibile", dichiara ancora. (Rin)