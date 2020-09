Ue: von der Leyen, tutti devono avere accesso ai salari minimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti devono avere accesso ai salari minimi. Lo ha detto nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione europea la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, davanti all'aula plenaria del Parlamento europeo, che si tiene a Bruxelles e non a Strasburgo a causa della situazione dei contagi di Covid 19. "Se l'Europa è riuscita ad evitare fino ad ora disoccupazione di massa come avvenuto altrove, è grazie per buona parte al fatto che circa 40 milioni di persone hanno chiesto lavori ad orari ridotti", ha detto. Parlando del programma Sure, a sostegno dei sistemi per la disoccupazione, von der Leyen ha sottolineato che "16 paesi riceveranno 90 miliardi di euro per sostenere lavoratori e aziende". Questa è "vera solidarietà europea in azione" e riflette il fatto che in Europa "la dignità del lavoro è sacra". Ma, secondo von der Leyen, "la verità è che per troppe persone il lavoro non paga. Il dumping salariale distrugge la dignità del lavoro, penalizza l'imprenditore che paga salari dignitosi, distorce la concorrenza equa nel mercato interno. Bisogna porre fine a questa situazione. Per questo la Commissione europea avanzerà una normativa per sostenere gli Stati membri a istituire un quadro per i salari minimi. Tutti devono avere accesso ai salari minimi o attraverso contrattazioni collettive o attraverso salari minimi statutari. Io ho sempre caldeggiato la contrattazione collettiva", ha aggiunto. "I salari ben negoziati hanno garantito posti di lavoro ed equità per i lavoratori e le aziende che li valorizzano. Insomma, i salari minimi funzionano ed è ora che il lavoro ripaghi", ha continuato. (Beb)