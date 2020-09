Ungheria: premier Orban rimuove direttore generale dei servizi segreti interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, ha rimosso con effetto immediato Zoltan Kiss, direttore generale dell'Ufficio di protezione costituzionale, ovvero l'agenzia ungherese di sicurezza interna. Lo riporta il portale "hvg.hu". La proposta è partita dal ministero dell'Interno, Sandor Pinter, responsabile per la gestione delle agenzie civili di sicurezza nazionale. La ragione della rimozione non è al momento chiara, tanto più considerando che in passato il premier ha lodato l'attività dell'agenzia. Lo ha fatto già lo scorso anno, all'epoca dell'inaugurazione della sua nuova sede. (Vap)