Kenya: Tanzania inserita nella lista dei Paesi esentati da quarantena obbligatoria

- Il governo del Kenya ha incluso la vicina Tanzania nella sua lista di Paesi i cui viaggiatori sono esentati dalla quarantena obbligatoria all'arrivo. Lo ha reso noto l’esecutivo di Nairobi in un comunicato. La decisione, come riporta la stampa locale, è considerata controversa in quanto la Tanzania da mesi non pubblica dati ufficiali sui casi di contagio da Covid-19 dopo che a giugno il presidente John Magufuli ha dichiarato il Paese "libero dal coronavirus" grazie alle preghiere dei cittadini. I due Paesi hanno vissuto settimane di tensioni diplomatiche dopo che a maggio il governo di Nairobi ha imposto un divieto ai camionisti provenienti dalla Tanzania di entrare nel Paese per il timore di un’impennata dei contagi di coronavirus. Oltre alla Tanzania, fra gli altri Paesi esentati dalla quarantena obbligatoria per gli ingressi in Kenya ci sono Sudafrica, Stati Uniti, India, Messico e Spagna. Le autorità keniote richiederanno comunque a tutti i viaggiatori in arrivo di esibire un certificato di negatività, mentre i passeggeri con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi verranno messi in quarantena. In Kenya si registrano attualmente oltre 36 mila casi confermati di Covid-19 e poco più di 600 decessi.(Res)