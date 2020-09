Clima: Coldiretti, 2020 è il secondo anno più caldo di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caldo anomalo di settembre conferma un 2020 che si classifica fino ad ora come il secondo più bollente mai registrato in Italia dal 1800, con una temperatura di oltre un grado (+1,05 gradi) più elevata della media storica. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi otto mesi dell’anno. Si accentua anche quest’anno – sottolinea la Coldiretti - la tendenza al surriscaldamento con un aumento della colonnina di mercurio stimato nei prossimi 30 anni fino a 2 gradi (rispetto al periodo 1981-2010) ma che, nello scenario peggiore, può arrivare fino a +5 gradi a fine secolo secondo il report “Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in Italia', della Fondazione Cmcc. Secondo il Rapporto, considerando lo scenario peggiore di innalzamento della temperatura a fine secolo, il costo del rischio alluvionale è di 15,2 miliardi di euro l'anno, nel periodo 2071-2100 mentre i costi da innalzamento del mare arrivano fino a 5,7 miliardi, quelli per il decremento del valore dei terreni agricoli tra 87 e 162 miliardi e 52 miliardi per la contrazione della domanda turistica. Senza dimenticare - precisa la Coldiretti - il rischio incendi che nei prossimi decenni aumenterà del 20 per cento, sempre secondo gli scenari peggiori. (segue) (Rin)